高岡市は、子どもが街なかで行われたイベントを撮影した写真を集めた企画展示を行いました。市中心部の賑わいづくりにつなげるねらいです。高岡市は去年、市の若手職員でつくるグループ「高岡市営業部」が、街なかのにぎわいづくりの一環にしようと、子どもたちが撮影した写真の作品展を初めて企画しました。会場の御旅屋セリオには、万葉まつりなど街なかイベントで撮影された合わせて74点を展示しました。中には子ども目線