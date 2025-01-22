細川たかし（74）がメイン審査員を務める歌謡オーディション番組「ミスタートロットジャパン」が2月19日午後9時から配信される。韓国で最高視聴率35・7％を記録した人気番組の日本版で、全世界から選ばれた74人の男性ボーカリストが、初代Mr.トロットの座をかけて自慢ののどを競う。歌唱する曲は時代を彩った懐メロの数々。多くの人の心をとらえた名曲が令和の時代に鮮やかによみがえる。優勝者には賞金1000万円が贈られ、ユニバ