きょうの県内は朝から晴れ間が広がり、日中は3月並みの暖かさとなりました。富山市では早春に咲くロウバイの花がほころび始めています。富山市宮尾にあるかつての豪農の館、内山邸では春を待つロウバイのつぼみが数輪、ほころんでいました。黄色の花にろう細工のような、つやがあることから「ロウ」バイと名がついたというこの花。担当者によりますと、例年に比べて開花が半月以上遅れているということで、先月から気温が低かった