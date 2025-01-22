京王プラザホテル札幌は、1月20日のシマエナガの日を記念して、オリジナルメニュー「シマエナガランチ」を1月18日から2月28日までの期間限定で販売する。メニューは、クリームチーズのシマエナガをのせた「サーモントラウトの自家製マリネガトー仕立てパルメザンチーズを纏った鯛のブランダードと共に…」、カダイフをシマエナガの巣に見立てた「シーフードのア・ラ・クレームシマエナガの巣ごもりに見立てて」、飴細工の雪の