ヒルトン東京は1月20日、5階フィットネスセンターにてピックルボールのコート(2面)を設置したことを発表した。ピックルボールコートピックルボールは、テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせたラケットスポーツ。コートは、テニスコートの約3分の1、バトミントンコートと同じ程度の広さとなっている。コートのレンタルは7時〜21時の間に受け付けており、料金は平日60分で6,000円〜(宿泊者は5,000円〜)、土・日・祝日は8,00