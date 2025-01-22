¥×¥íÌîµåµð¿Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢DeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯1·î21Æü¤Ë¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸µµð¿Í¤Î²¬ºê°ê»á¡Ê63¡Ë¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Û¤Ü´°¤Ú¤­¤Ë¡× ÂçÅÄ»á¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¹»¤«¤é08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£µð¿Í¤Ç8Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢16Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·