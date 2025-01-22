醤油を主とする調味料・加工食品の大手企業「キッコーマン」による一社提供の番組料理番組「くいしん坊！万才」（フジテレビ系）が2025年1月26日以降、放送を休止するとの報道が注目を集めている。「キッコーマンが放送休止を申し入れ」と報道中居さんをめぐっては、トラブルが24年末に女性セブンや週刊文春で報じられ、25年に入っても続報が相次ぐと、テレビなどのレギュラー番組が次々に差し替えや放送休止になった。2025年1月9