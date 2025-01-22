県内は、北部を中心に、晴れて比較的穏やかな天気となっています。※動画は午前11時40分ごろ冷え込みもゆるみ、朝の最低気温は、3月中旬から下旬並みのところがほとんどでした。22日は、北部を中心に、晴れて比較的穏やかな天気となっています。冷え込みもゆるみ、県内で気温が一番下がった鹿角市の最低気温は、氷点下4.2度、秋田市は1度など、3月中旬から下旬並みのところがほとんどでした。このあとは、気圧の谷や湿った空気の影