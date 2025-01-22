競技としての腕相撲、アームレスリングの世界大会や全国大会で上位に入賞した県内の選手5人が、大会結果を報告するため、県庁を訪れました。県庁を訪れた男女5人の選手は、去年7月と12月に行われた、アームレスリングの全国大会と、9月から10月にかけて、ヨーロッパのギリシャで行われた世界大会に出場しました。5人のうち2人が全国大会で優勝したほか、40歳以上の部門で、世界大会に出場した能代市の落合寿長さ