新年の宮中行事「歌会始の儀」が1月22日、皇居で行われ、上越市の女性の短歌が詠み上げられました。皇居で開かれる新年恒例の「歌会始の儀」。ことしのお題は「夢」です。国内と海外合わせて1万6000首を超える短歌の中から10首が、天皇皇后両陛下の前で披露されました。県内からは上越市の元中学校教員・大堀みきさんが選ばれました。『「戦争」の対義語は「夢」生徒らは班学習で言葉を探す』このほかに東京学館新潟高校の卒業生で