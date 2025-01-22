MLB・マリナーズなどで活躍したイチロー氏が日本時間22日、アジア人初となるアメリカ野球殿堂入りを達成。発表の瞬間まさかなことが起きていたとイチロー氏が明かしました。野手史上初の満票での殿堂入りも期待されていましたが、わずか1票足らず、393票を集め得票率99.7％。それでも日本人だけでなくアジア人初の殿堂入りの快挙となりました。イチロー氏は「この日を迎えるということは、2001年に僕がMLBへ挑戦した時にはおそらく