無修正のアダルト動画を配信したなどとして映像制作販売会社社長の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、林宗平容疑者ら5人は去年、無修正のアダルト動画をインターネット上で不特定の人が閲覧できる状態にした疑いなどがもたれています。林容疑者らは、女性の体にペイントしたりラップを貼ったりして修正したように見せていたとみられ、自社サイトで配信し2年間で3億7000万円ほどを売り上げていました。調べに対し林容疑者