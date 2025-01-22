皇居では新年恒例の「歌会始の儀」が行われています。「歌会始」は天皇皇后両陛下や皇族方、一般公募から選ばれた入選者10人が出席し「夢」というお題で行われています。今年は両陛下の長女・愛子さまが初めて出席されました。愛子さまは、「我が友とふたたび会はむその日まで追ひかけてゆくそれぞれの夢」と、去年、大学卒業の節目に新たな道を行く友人らと再会する日までそれぞれ夢に向かって励んでいこうと思った初々しい気持ち