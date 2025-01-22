◆大相撲初場所１１日目（２２日、東京・両国国技館）元幕内で西序二段１９枚目・矢後（押尾川）が西三段目・雷鵬（伊勢ケ浜）を押し出して６連勝。７番相撲で西６０枚目・関本（阿武松）との一番に勝てば序二段優勝が決まる。立ち合いから距離を取って、腰を引いた雷鵬が中に入ろうとしたところを押し出した。「正直、どうやって来るのか分からなかったので見ていこうと思いました。序二段優勝？あまり意識はしてません。一