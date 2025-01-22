ソニーマーケティングは、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』第4弾のコラボレーションモデルとして、限定デザインのスマートフォン『Xperia 1 VI』SIMフリーモデルの注文受付を1月22日から開始する。 参考：【画像】背面にオリジナルデザインを刻印！『ぼっち・ざ・ろっく！』コラボモデルの『Xperia 1 VI』 今回コラボレーションするモデルは、スマートフォン『Xperia 1 VI』SIM