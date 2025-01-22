アメリカのトランプ大統領は中国からの輸入品に来月から10%の追加関税を課すことを検討していると明らかにしました。トランプ大統領は就任2日目もトランプ流の“かけひきの政治”を積極的に仕掛けました。アメリカトランプ大統領「（合成麻薬の）フェンタニルをメキシコやカナダに送っているという事実に基づき、中国に対して10％の関税を課すことを検討しています。（Q.関税はいつから開始ですか）おそらく2月1日になる」トラン