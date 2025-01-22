タレントの中居正広さん（５２）の女性トラブルを巡り、フジ・メディア・ホールディングスの株式を保有する米ファンドのダルトン・インベストメンツは、フジの取締役会に対して２１日付で改めて書簡を送り、１７日にフジテレビの港浩一社長が行った記者会見について「フジの企業統治に深刻な問題があることを改めて浮き彫りにした」と厳しく批判した。書簡では、限られた報道機関のみが会見への参加を許可されたことや、映像の