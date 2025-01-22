米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が21日、自身のインスタグラムで米国野球殿堂入りが決まったイチローさんを祝福した。大谷はマリナーズのユニホームを着たイチローさんの写真に「HALLOFFAME（殿堂）」の文字を添えた画像などを投稿し、快挙を紹介。同じく殿堂入りした通算251勝のC・C・サバシアさん、通算422セーブのビリー・ワグナーさんの画像も共有した。（共同）