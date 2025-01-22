けさ、経団連と連合のトップ会談が行われ、今年の賃上げをめぐる春闘が事実上スタートしました。中小企業でも、高い賃上げ率を実現できるかが焦点です。経団連十倉雅和 会長「賃上げの力強いモメンタム（勢い）を定着させる年としたい」連合芳野友子 会長「ようやく動き始めた賃金（アップ）の流れを滞らせることは絶対に避けなければならない」経団連の十倉会長と連合の芳野会長はけさ、今年の春闘の方針について会