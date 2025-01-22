ミスタータイガースならではのアイデアだったように思う。阪神の掛布雅之ＯＢ会長（６９）が、２１日に大阪市内で行われた「甲子園歴史館運営会議」の理事会・定例報告会に粟井球団社長らと出席。甲子園球場で鳴り物応援をなくした状態での試合開催プランを訴えた。「やっぱり９０周年ということで、４万数千人が入る甲子園球場で打球音が聞こえるような。その雰囲気の中で野球やったことって、今の選手ってないと思うんだよな