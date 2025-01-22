あくまでも『EVの義務化』の撤回アメリカのEV市場はこのまま一気に失速してしまうのだろうか？ トランプ大統領は現地時間1月20日に行われた大統領就任式の中で、「グリーン・ニューディール政策を終了し、EV（電気自動車）の義務化を撤回する」と発言した。これにより、アメリカ自動車産業をさらに強固にしようというのだ。注目されるのは、EVを完全に否定しているのではない、という点だ。あくまでも『EVの義務化』の撤回である。