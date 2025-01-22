アメリカを訪問中の岩屋外務大臣はトランプ政権で新たに就任したルビオ国務長官と会談し、日米同盟の強化に向けて、引き続き緊密に連携していく方針で一致しました。また、石破総理とトランプ大統領による首脳会談の早期実現に向け、調整を急ぐことを確認したということです。会談で岩屋大臣は防衛費を増額するなど日本の防衛力強化の取り組みについて説明したほか、日本製鉄によるUSスチールの買収計画をめぐる問題について、産業