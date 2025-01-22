【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 1−2 スタンダール（日本時間1月20日／大王わさびスタイエンスタジアム）【映像】明らかに足を削る危険タックルの瞬間（リプレイ）パリ五輪日本代表MFが激しい接触でピッチに倒れ込みスタジアムが騒然。シント＝トロイデンの山本理人が危険なタックルを受け、ピッチ上で痛みに苦悶する場面があった。山本はパリ五輪日本代表として活躍し、ベルギーリーグ移籍2年目のシーズンを戦っている