プロ野球、メジャーリーグで数々の記録を打ち立てたイチロー選手が日本人初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたことを受け、都内では号外が配られました。「この日をずっと待ち望んでいたんです。日本人初でもあるし、アジア人でも初の殿堂入りということで、すごく興奮しています。（イチローさんの背番号は）51番なんで、これを着てお祝いしたいなと」「イチローさんは子どものときから応援していた存在なので、殿堂入りをみられて