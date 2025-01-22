[ロンドン２１日 ロイター] - 英国政府は２１日、データを活用した公共サービス変革のため、デジタル運転免許証を今年導入すると発表した。免許証は、政府の新たなスマートフォンアプリ「ＧＯＶ．ＵＫウォレット」内に保管され、年齢制限のある商品購入時の年齢証明や、運転免許の提示を容易にできるようになる。政府は、スマホに搭載されている顔認証機能などのセキュリティー機能により、デバイス紛失時でもデジタル文書の