経団連と連合のトップが会談し、2025年の春闘が事実上スタートしました。賃上げの勢いが中小企業にも広がるかが焦点です。会談で、経団連の十倉会長は、「醸成された賃上げの勢いを定着させる年にしなければならない」と呼びかけ、これに対し連合の芳野会長も「動き始めた流れを滞らせることは絶対に避けなければならない」と述べ、賃上げの勢いの維持で一致しました。一方、中小企業の賃上げについて経団連の十倉会長は「賃上げ定