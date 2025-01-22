アメリカを訪問中の岩屋外相は、トランプ政権で就任したルビオ国務長官と会談し、日米同盟の強化を確認した上で、アメリカへの投資を強調しました。会談で岩屋外相はルビオ長官の就任を祝い、「日米同盟を新たな高みに引き上げ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、緊密に協力していく」ことで一致しました。その上で岩屋外相は、日本はアメリカにとって最大の投資国だと強調し、対米投資への懸念を払拭するよう求め、防衛