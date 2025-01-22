リニア中央新幹線の工事が進む岐阜県中津川市で、トンネルの真上にある道路の路面が3センチ以上低下していることが明らかになりました。 【写真を見る】リニアトンネル真上の市道路面が３センチ以上低下か工事進む岐阜・中津川市これまでも瑞浪市で地盤沈下 JR東海は22日、岐阜県で開かれている環境影響評価審査会に示した資料で、中津川市で工事が進む駒場トンネルの真上にある市道で、3センチを超える路面の低下が起きたと