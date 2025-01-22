三島村の硫黄島で19日に発生した山火事は、発生から約53時間経った21日夕方に鎮圧されました。三島村によりますと1月19日の午前11時50分ごろに三島村の硫黄島の南西部で発生した山火事は21日午後5時30分ごろに鎮圧されたということです。約53時間延焼し5000平方メートル以上が燃えたとみられています。この火事によるケガ人や建物などの被害は確認されていません。