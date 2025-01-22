きょう22日（水）は、東日本から北日本の日本海側では雲が広がりやすく、北陸を中心に所々で雪や雨が降る見込みです。その他の地域は高気圧に覆われるため雲も少なく、気持ちの良い青空が広がるでしょう。あす23日（木）は少し雨や雪の範囲が広がります。北陸や東北では所により雷雨がある見込みです。また九州南部や南西諸島はくもりや雨となる予想です。その他の地域は概ね晴れるでしょう。きょう、あすともに最高気温は平年より