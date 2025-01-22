札幌市は、老朽化が課題となっている市営地下鉄の南北線について、２０２５年度から走行路面を試験的に改修する方針を固めたことがわかりました。札幌市営地下鉄南北線は、北区の麻生駅から南区の真駒内駅まで１４．３キロで営業しています。開業から５０年以上が経過し老朽化が進んでいて、２０２４年１０月には走行路面に亀裂が見つかるなどトラブルが相次いでいます。市は２０２５年度に走行路面の試験施工に着手し、早ければ２