鹿屋市と鹿屋体育大学は、スポーツの実施率日本一を目指し共同で取り組むことを宣言しました。（共同宣言）「スポーツ実施率日本一を目指し共同して取り組むことをここに宣言する」宣言を行ったのは鹿屋市と鹿屋体育大学です。鹿屋市民の健康寿命を延ばそうと週に1回以上スポーツを行う成人の割合、「スポーツ実施率」で日本一を共同で目指します。2024年行われたパリオリンピックに出場した鹿屋市