米国野球殿堂は21日、今年の殿堂入りメンバーを発表し、マリナーズなどで通算3089安打をマークしたイチローさん（51）がアジア人として初めて選ばれた。選出を受け、ソフトバンクの王貞治球団会長（84）が祝福のコメントを送った。王会長は球団を通じて「発表を待つだけでしたが、実際に決まって良かったです。日本人で初めてのことですから、当然とはいえうれしいですね。彼があれだけアメリカのファンをびっくりさせるような