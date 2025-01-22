就任から一夜明けたアメリカのトランプ大統領は21日、中国に10％の追加関税を検討していると明かすなど、「アメリカ第一主義」を次々と打ち出しています。FNNワシントン支局・中西孝介記者が中継でお伝えします。政策の大転換を図る大統領令連発に続き、トランプ氏は就任演説で約束した「スピード」を体現するかのように次々と方針を打ち出しています。トランプ大統領：中国がメキシコとカナダに（合成麻薬）フェンタニルを送って