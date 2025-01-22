フリーアナウンサー笠井信輔（61）が22日、ブログを更新。一部週刊誌で報じられた中居正広（52）を巡る女性トラブルの渦中にある、古巣フジテレビの経営陣が「この事態になっても、社員に対する直接説明は無いようです」と、社員に誠意ある対応をしていない現状を明かした。笠井は「今フジテレビで働く友人たちは、精神的に疲労困憊の状態です会社はどう考えて、なぜこういう対応をしているのか早めにその説明も社員の皆さんに