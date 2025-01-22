会社員や公務員などは毎月給与から厚生年金保険料が引かれています。給与明細を見て「こんなに引かれているのか」とがっかりしたことがある人も多いのではないでしょうか。 そんな厚生年金保険料ですが、「労使折半」がなされていることは意外と知らない人もいるかもしれません。本記事では、労使折半の厚生年金に関する疑問を分かりやすく解説します。 厚生年金とは？ 厚生年金とは、会社員や公務員が加入する公的