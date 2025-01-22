ABEMAの瀧山あかねアナウンサー(30)が自身のインスタグラムを更新。派手な衣装ショットを公開し、大反響を呼んでいる。171センチの抜群のスタイル際立たせる「番組で用意していただいたお衣装が普段着ることのないお洋服でルンルンでした。ミニスカートって可愛い」と綴り、真っ赤なノンショルダーの超短い丈のワンピース、赤いシューズでのオフショットをアップ。身長171センチの抜群のスタイル、美脚を際立たせている。「と