フリーアナウンサー・笠井信輔（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。タレントの中居正広の女性トラブル騒動で揺れる古巣のフジテレビについて言及した。笠井アナは、75社に上る企業がフジテレビへのCM差し止めを宣言したことについて「ACジャパンが心に刺さる…私の“実家”とも言えるフジテレビを見ているとACジャパンのCM（公共広告）ばかり目に付くようになりました」と吐露。「私が1番好きなACのテレビ広告は以前も