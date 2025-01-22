22日、名鉄名古屋本線の一部区間が人身事故により運転見合わせとなっています。 名鉄によると午前11時半現在、運転見合わせとなっているのは鳴海～堀田駅間です。理由は本笠寺～本星崎駅間での人身事故によるものです。 ※追記 名古屋本線鳴海駅～堀田駅間は午後12時43分に運転を再開しました。