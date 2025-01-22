アメリカのトランプ大統領は21日、ソフトバンクグループなど民間企業3社がAI＝人工知能に必要なインフラを整備するため、日本円でおよそ78兆円の巨額の投資を行うと発表しました。トランプ氏は21日、ソフトバンクグループの孫正義会長らと共に会見し、ソフトバンクグループ、オープンAI、オラクルの3社がアメリカでのAIの開発事業に今後4年間で5000億ドル＝およそ78兆円を投資すると発表しました。トランプ大統領「史上最大規模のA