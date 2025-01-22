火を扱う機会が少ない現代の子供たちに、昔ながらの火おこし体験をしてもらう「火育（ひいく）」の取り組みを行っているミライフ西日本株式会社。火を扱えるようになると、災害時にも役立つことがあるという。同社の経営企画部に取り組みの狙いを聞いた。【写真】作業の手元をアップで見る…これは難しそうだが！？災害時に役立つ「火」を扱える正しい知識と体験ミライフ西日本株式会社（以下、ミライフ西日本）は、西日本エリアで