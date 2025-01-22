大分県庁大分県内の県立高校が実施した推薦入試で、部活動を強化するため特定の中学生に得点を上乗せし、合格に有利な扱いをしていたことが22日、県教育委員会への取材で分かった。得点の上乗せは入試の実施要項に記されていなかった。文部科学省は「不適切な運用」として、2024年1月に改善を求めた。県教委によると、実施要項では、推薦入試の選抜方法に関し「調査書、推薦書、面接、小論文の結果を資料として行う」と記載さ