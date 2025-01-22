「昨日山奥から保護した黒猫ちゃんすごく怒っています頑張って慣れようねご飯の人ですよー」【動画】全力で「シャー！」する子猫を見る山奥から保護した黒猫ちゃんの動画を、X（旧Twitter）に投稿した「ＮＰＯ法人 hinatabocco」さん（@hinatabocco_k）。動画には、「グルルルル、シャー！」と怒る黒猫ちゃんの姿が映し出されています。そんな様子を目にした人たちからたくさんのコメントが寄せられるなど話題になりました。「もう