【ワシントン＝田中宏幸、池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、ホワイトハウスで記者会見し、２月１日に中国からの輸入品に１０％の関税を上乗せすることを検討していると表明した。中国からメキシコやカナダ経由で米国に流入しているとされる合成麻薬「フェンタニル」の問題に対処していないことを理由に挙げた。トランプ氏は「カナダやメキシコから米国に流入するフェンタニルは大量で、多くの人々が殺され、家族が崩壊