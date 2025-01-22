タレントの中居正広さんの女性トラブルについて、一部週刊誌でフジテレビ社員の関与が報じられたことなどを受け、九州電力は、フジテレビが制作する番組でのCM放映を当面見合わせることを決めました。九州電力は現在、フジテレビ系列の九州のローカル各局とCM契約を結んでいます。このうち、フジテレビが制作した番組のCM枠はACジャパンに差し替え、新たな契約は当面見送るということです。九州のローカル各局が制作す