中国の習近平国家主席は21日午後、北京市内の人民大会堂で、ロシアのプーチン大統領とビデオ会談を行いました。習主席は会談で、「2024年、われわれは多くの重要な共通認識に達した。両国は国交樹立75周年を盛大に祝い、実務協力は安定して進展し、2国間貿易額は増加の勢いを維持している。国連や上海協力機構（SCO）、BRICSなどの多国間プラットフォームにおいて緊密に協力し、グローバルガバナンスシステムの改革と建設により多