佐賀県中古自動車販売協会・県中古自動車販売商工組合（総称・JU佐賀）は15日、企業版ふるさと納税を活用し、みやき町に10万円を寄付した。町はスポーツ振興事業に充てる。JU佐賀は、同町の女子サッカーチーム「みやきなでしこクラブ」の送迎車両への広告協賛（15万円）も行った。JU佐賀と町は昨年、包括的連携協定を締結。今回の取り組みもその一環で、昨年11月に町内で両者が開いたイベントの売り上げの一部を寄付に充てた。