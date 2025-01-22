メジャーリーグで数々の偉業を成し遂げたイチローさん（51）が快挙です。日本、そしてアジア人でも初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしました。日本人選手初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさん。2001年、日本人野手として初めて海を渡り新人王とMVPをダブル受賞。シーズン最多安打記録を樹立するなど、3089本のヒットを積み重ねました。史上2人目の満票選出には1票届かなかったものの、全体トップの99.75％の得票率を獲