自然環境や文化など、それぞれが独自の魅力を有している日本の都道府県。長年一つの地域で暮らしていると、「どこか別の地域へ移住してみようかな」なんて考えてしまう事もありますよね。そこで今回は、移住したい都道府県はどこなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位沖縄県2位東京都1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「沖縄県」！南西諸島の南半分に位置し、東西約1,000k