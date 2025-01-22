佐賀県内に住む外国人を招いた、佐賀市国際交流協会主催のパネルディスカッションが19日、同市立図書館で開かれた。「朝活、就活、推し活、終活」をテーマに、文化の違いなどを語り合った。パネリストには、県内在住の大学生ら4カ国4人が並んだ。英国出身のカルボニ・セバスチャンさん（24）＝佐賀大大学院生＝は、教育制度の違いについて発表。参加者から「母国に部活はあるのか」といった質問に対して、「部活はなくスポーツ